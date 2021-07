Olympiasiegerin und Europameister waren unantastbar

Favoritensiege beim Trans Vorarlberg Triathlon in Rankweil.

Großartiges Starterfeld hält was es verspricht! Michael Ziegler und Larissa Burtscher entscheiden die Sprint-Distanz für sich. Über die Olympische Distanz siegen die beiden Schweizer Favoriten Nicola Spirig und Max Studer.

Sprint-Distanz – Michael Ziegler und Larissa Burtscher siegen

Bei optimalen Temperaturen starteten die motivierten Teilnehmer der Sprintdistanz in den Bewerb. Beim Schwimmen konnte sich Michael Ziegler (SUI) schnell absetzen und lief am Ende als erster im Ziel ein. Kurz dahinter fand sich Jakob Meier vom Tri Team Bludenz (AUT) ein und belegte den großartigen zweiten Rang. Auch der dritte Podestplatz ging an das Tri Team Bluden mit Noah Künz (AUT).