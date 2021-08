Olympia-Segler: "Keine gute Woche erwischt"

Das Ländle Segel-Duo Bildstein/Hussl bei "Vorarlberg LIVE" über ihre Olympia-Teilnahme und die Herausforderungen in Tokio.

Nach einem fünften Rang im entscheidenden Medal Race beendete das Vorarlberger 49er-Segelduo Bildstein/Hussl sein Olympiadebüt in Tokio auf dem zehnten Gesamtrang.

So lief der Transport des Olympia-Bootes

Benjamin Bildstein und David Hussl hatten sich aufgrund der guten Leistungen in den letzten Jahren für Olympia höhere Ziele gesteckt, geben sie bei "Vorarlberg LIVE" am Mittwoch zu. Platz 10 war dann schlussendlich doch eine Enttäuschung, man habe leider "keine gute Woche erwischt", so die beiden 29-Jährigen. Die beiden Segler haben nach eigenen Angaben bereits beim Start den Rhythmus verloren, und diesen dann nicht mehr wieder gefunden. Dennoch habe man sich mit der Olympia-Teilnahme einen lang gehegten Traum erfüllt.