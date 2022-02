Olympia: Rodler Müller nach offenem Armbruch in China operiert

Doppelsitzerrodler Yannick Müller ist nach seinem Trainingssturz am Montag im Olympia-Eiskanal von Yanqing noch am selben Abend in China operiert worden. Der 22-jährige Vorarlberger hatte sich einen offenen Bruch des linken Unterarms zugezogen.

Aufgrund einer möglichen Infektionsgefahr während des Rücktransports nach Österreich wurde entschieden, die Operation gleich vor Ort durchzuführen, teilte das Österreichische Olympische Komitee mit.

Operation gut verlaufen

Müller wurde Montagabend in Begleitung von ÖRV-Teamarzt Stefan Neuhüttler und einem ÖOC-Mitarbeiter ins Peking University Third Spital gebracht, wo der Eingriff positiv verlaufen sei. Doppelsitzerpartner Armin Frauscher hatte sich Prellungen und blaue Flecken zugezogen. Der Termin für die Heimreise der beiden steht noch nicht fest.

Sturz im Highspeedbereich

"Wir hatten einen Sturz im Highspeedbereich, Mitte 16, sie waren zur Ausfahrt zu hoch in der Kurve, schlugen sehr hart zur Innenbande, dabei hat sich der Obermann den Unterarm gebrochen", schilderte Cheftrainer Rene Friedl den Unfallhergang.