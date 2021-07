Olympia: Neuer ÖSV-Rekord über 1.500 m Kraul

Schwimmer Felix Auböck schafft mit dem neuen ÖSV-Rekord über 1.500 m Kraul den Einzug ins Finale.

Österreichs Schwimm-Star Felix Auböck hat auch in seinem dritten Olympia-Bewerb von Tokio das Finale erreicht. Der 24-Jährige verbesserte am Freitag über 1.500 m Kraul in 14:51,88 Min. seinen mehr als fünf Jahre alten österreichischen Rekord um nicht weniger als 9,30 Sek. und kam damit unter 28 Athleten als Vorlauf-Siebenter in den Endlauf. Dieser ist für Sonntag (3.44 Uhr MESZ) angesetzt. Über 400 m Kraul ist Auböck Vierter und über 800 m Kraul Siebenter geworden.