Oliver und Amira Pocher haben sich getrennt

Comedian Oliver Pocher und seine Ehefrau Amira haben sich getrennt. Das gaben die Österreicherin und der deutsche Komiker in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers!" auf der Plattform podimo bekannt.

Auf demselben Kanal hatten der Comedian ("Die Oliver Pocher Show") und die Moderatorin ("My Mom, Your Dad") schon Ende Juni über ihre Eheprobleme gesprochen. Nun sei es an der Zeit, die Leute aufzuklären, sagte Amira Pocher am Ende der am Donnerstag veröffentlichten Folge.