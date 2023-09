Oliver Pocher: "Ich habe als Ehepartner versagt"

Ende August gaben Amira und Oliver Pocher ihre Trennung nach vier Jahren Ehe bekannt. Nun hat der Comedian seiner baldigen Ex-Frau zu ihrem 31. Geburtstag mit bewegenden Worten gratuliert.

"Nun sitze alleine zu Hause ohne Dich", fuhr der 45-Jährige fort und wurde in seiner Botschaft sehr persönlich. "Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, Dir das zu geben, was Du Dir von mir erhofft hast", reflektierte er traurig. ""Es kam der Punkt, an dem du keine Liebe mehr für mich empfunden hast, wo das Glück der Familie, gute Gesundheit und ein erfüllender Job nicht ausreichten, um dich glücklich zu machen."Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem Du keine Liebe mehr für mich empfunden hast. Wo das Glück der Familie, Gesundheit und ein erfüllter Job nicht mehr reichte um Dich glücklich zu machen."