Oliver Pocher geohrfeigt: Rapper Fat Comedy entschuldigte sich

Rapper Fat Comedy hat sich zwei Jahre nach einem Angriff auf Oliver Pocher am Rande eines Boxkampfes entschuldigt. "Es war ein riesengroßer Fehler", sagte der wegen Körperverletzung angeklagte 24-Jährige am Freitag zu Beginn des Strafprozesses in Dortmund. Er habe Pocher eigentlich nur eine "verbale Ansage" machen wollen, dann sei aber doch Wut in ihm hochgekommen, er habe mit der rechten Hand ausgeholt. Der kräftige Schlag sei falsch gewesen, er bereue die Tat.