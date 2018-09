olina-Sicherheit beim Küchenkauf

Wer eine olina-Küche erwirbt, muss mit Folgen rechnen: Denn immer zum Küchen-Geburtstag erhalten Sie den Verwöhnservice – und das 10 Jahre lang!

Eine neue Küche macht Freude, klar. Damit diese Freude recht lange erhalten bleibt, hat sich olina vor 39 Jahren etwas Außergewöhnliches einfallen lassen: Die olina-10-Jahres-Garantie mit der Küchen-Geburtstagskarte. Die erinnert Sie nicht nur an den Tag, an dem Sie Ihre Küche erstmals benutzen konnten – die hat noch mehr drauf!

10-Jahres-olina-Garantie

Eine Küche soll jahrelang Freude machen. Sie ist Wohnraum und auch meistens mit viel Leben erfüllt. Nützen Sie daher den besonderen olina-Verwöhnservice. Die olina-Küchen-Geburtstagskarte erinnert Sie daran, dass Sie einen kostenlosen Service bekommen, wenn etwas in Ihrer olina-Küche nicht in Ordnung sein sollte (was sehr unwahrscheinlich ist). Beim Kauf einer olina-Küche erhalten Sie automatisch den besonderen Verwöhnservice. Das bedeutet: 10 Jahre olina-Garantie auf alle Holz- und Möbelteile. Wenn nun Ihre Küche wirklich ein Wehwehchen hätte, rufen Sie gleich an. Dann kommt umgehend unser Serviceteam. Kostenlos. Also ohne Berechnung von Fahrt, Zeit und Material.