Oktoberfest: Sie ist das Wiesn-Playmate 2022

Playboy Oktoberfest-Special: Für die gebürtige Münchnerin Franziska Distler geht mit dem „Playboy“-Shooting ein ganz besonderer Traum in Erfüllung.

"Ein absoluter Traum"

Das Foto-Shooting hat übrigens in Leogang (Salzburg) stattgefunden. Gegenüber dem "Playboy" sagt sie: "Die Location war ein absoluter Traum, und auch mit dem Fotografen habe ich mich fabelhaft verstanden. Mit den Aktaufnahmen für den Playboy geht für mich ein großer Traum in Erfüllung – ich wollte das wirklich unbedingt! Und als waschechte Münchnerin WiesnPlaymate zu sein ist für mich natürlich eine wirklich große Ehre. Ich freue mich auf die Wiesn – und auf alles, was bevorsteht."