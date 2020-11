Ohneberg zu Rauch-Sager: "Weltfremd und unverantwortlich"

Landesrat Johannes Rauch will im harten Lockdown auch die Produktionsbetriebe schließen - die Wirtschaft regiert darauf mit Kopfschütteln.

Falls der harte Lockdown kommt und die Schulen geschlossen werden, muss dies auch für die Produktionsbetriebe gelten, so der Grüne Landesrat Johannes Rauch in einem Twitter-Posting am Freitag. Er fordert, dass alles zwei Wochen dicht gemacht wird, dafür aber Kindergarten und Unterstufen weiter offen bleiben.

Klartext: Wenn Lockdown verschärft wird, kann es nicht sein, dass zwar alle Schulen schließen, aber Produktionsbetriebe weiterlaufen. Entweder so wie Israel (ALLES dicht für 2 Wochen) oder KiBe u Unterstufe offen! Alles andere nicht argumentierbar #COVID19 #Schulschliessungen — Johannes Rauch (@johannes_rauch) November 13, 2020

"Weltfremd und unverantwortlich"

Vor allem bei Wirtschaftstreibenden stoßen seine Aussagen auf Unverständnis. Für den IV-Vorarlberg Präsidenten Martin Ohneberg ist Rauchs Vorstoß "weltfremd und unverantwortlich". Es sei selbstverständlich von größtem Interesse, die Betreuungseinrichtungen für Kinder und Schulen offenzuhalten, "aber das mit der Schließung von Produktionsbetrieben zu verbinden, kann nur dem Beginn der Narrenzeit geschuldet sein."

Supergau der Wirtschaft

„Da hat wohl einer nicht mitbekommen, was die Corona-Krise in den vergangenen Monaten an wirtschaftlichen Schaden angerichtet hat" - so reagiert Hans Peter Metzler, Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Eine Einstellung der Produktion wäre einem Supergau der Wirtschaft gleichkommen und würde zahlreiche Arbeitsplätze vernichten.

"Schwachsinn"

Ähnlich sieht das auch Markus Comploj, Obmann der Sparte Industrie. Er kommt Rauch sogar mit einem Angebot entgegen. „Ich lade den grünen Landesrat gerne ein, sich vor Ort in einem der Vorarlberger Produktionsbetriebe ein Bild davon zu machen, wie Wirtschaften in Zeiten von Corona überhaupt möglich ist." Rauch sei wohl schon lange in keinem Betrieb mehr gewesen, anders könne sich Comploj nicht erklären, "wie ein Mitglied der Vorarlberger Landesregierung so praxisfern und offensichtlich ohne jegliche Kenntnisse der Probleme und Herausforderungen in den Vorarlberger Produktionsstätten so einen Schwachsinn von sich geben kann."