Ohne Torjäger und Kapitän will die Lustenauer Austria siegen

Im Heimspiel gegen FC Liefering fehlen der Austria mit Haris Tabakovic und Matthias Maak zwei wichtige Stützen.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Austria Lustenau vs Liefering

Die Salzburger Jungbullen waren als Vizemeister im Vorjahr mit 11 Siegen, zwei Remis und nur zwei Niederlagen auch die stärkste Auswärtself in der 2. Liga. Bei Liefering mit Neotrainer und dem ehemaligen 58-fachen ÖFB-Nationalspieler Rene Aufhauser (45) spielt auch der Lauteracher Benjamin Böckle (19) als linker Verteidiger eine wichtige Rolle. Liefering hat lt. Transfermarkt einen Marktwert von 20,25 Millionen Euro, Austria Lustenau nur 3,80 Millionen Euro. „Das zeichnet die sehr junge, hochtalentierte Mannschaft seit vielen Jahren aus. Sehr willige Talente wo im Profifußball ein großes Stück weiterkommen wollen finden hier Spielpraxis und die entsprechende Ausbildung. Jede neue Meisterschaft in der 2. Liga steht Liefering mit einer völlig kompletten bärenstarken Truppe im Spitzenfeld und ist eine Bereicherung“, streut Austria Lustenau Trainer Markus Mader (53) dem starken Gegner Rosen.

„Wir wissen natürlich um die großen Stärken Schnelligkeit, enorme Laufbereitschaft und unbedingten Willen und 150 Prozent in jeder Partie zu geben. Doch auch meine Mannschaft glaubt an unsere Stärken und hat auch eine große Qualität im Kader“, fügt Mader hinzu. Die Lustenauer Austria und auch Liefering werden auf ihre Offensivstärken setzen.

Die Austria hofft auf den dritten Streich und den dritten Erfolg. Vor allem setzt das Trainergespann Mader/Schneider auch auf ihre guten Neuzugänge wie Jean Hugonet (21), Michael Cheukoua (24) und Muhammed Cham Saracevic (20). Allerdings gibt es vor dem Anpfiff zwei Ausfälle von ganz wichtigen Leistungsträgern. Kapitän Matthias Maak (29) kann wegen einer wieder auftretenden alten Verletzung, in Form einer Adduktorenentzündung sicher nicht spielen. Die Kapitänsbinde übernimmt Pius Grabher (27). Schwerwiegend auch das Fehlen vom sechsfachen Saisontorschützen Haris Tabakovic (27). In Bern in der Schweiz hat ein Arzt von seinem geschwollenen Knie Blut und Wasser entfernt und ein Einsatz ist definitiv nicht möglich. Das Risiko ist bei Maak und Tabakovic zu groß um dann noch längere Pausen zu riskieren. Für Maak wechselt Eigenbau Dragan Marceta (21) vom „Sechser“ auf die Position des Innenverteidiger. An Stelle von Tabakovic wird der 23-jährige Brasilianer Wallace stürmen. Die erfolgshungrige Mannschaft der Austria bleibt ansonsten in der Startaufstellung gleich.