Ohne Torjäger Tabakovic muss Austria Lustenau siegen

Beim Tabellenletzten Vorwärts Steyr will die Elf von Trainer Alexander Kiene in die Erfolgsspur zurück

In sechs Spielen verlor die Lustenauer Austria im Frühjahr fünfmal. Die Grün-Weißen sind katastrophal ins neue Jahr gestartet. Ohne den gesperrten Kapitän Christoph Freitag und den zwölffachen Torschützen Haris Tabakovic trifft die Elf von Trainer Alexander Kiene beim Tabellenschlusslicht Steyr an. In der Länderspielpause hat die Austria in den Trainingseinheiten hart gearbeitet um die Eigenfehler abzustellen. In Oberösterreich geht es schon sechs Punkte, sprich Abstiegskampf. Adriano Bertaccini soll an Stelle von Tabakovic für die nötigen Treffer zum Auswärtssieg schießen. Austria Lustenau als Zehnter hat nur vier Zähler mehr als der Letzte Steyr.