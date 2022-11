"Ohne Entzug hätte ich den Sommer nicht überlebt"

Der Rapper Sido sprach kürzlich in einem Interview mit dem Spiegel über seine Drogenexzesse, wie alles aus dem Ruder lief und warum er den Sommer ohne Entzug nicht überlebt hätte.

In seinen Songs rappt Sido schon lange über Drogenexzesse. Doch diese Phase seines Lebens schien vorbei, als er 2012 Charlotte Engelharedt heiratete und zwei Söhne bekam. Als die Familie 2020 zerbrach geriet alles aus dem Ruder, wie der Rapper kürzlich gegenüber dem Spiegel verriet. In dem Interview erzählte er seine Geschichte der vergangenen zwei Jahre und sprach auch darüber, wie er sich mit Drogen beinahe hingerichtet habe.

Als die Pandemie begann rutschte Sido ab, so seien "Geister" in sein Leben gekommen, durch die er untreu geworden sei. Seine Frau Charlotte habe ihn danach zu Recht rausgeschmissen. Er habe eine Menge chemischer Drogen genommen und sei in alte Muster gerutscht - bis hin zur Bewusstlosigkeit. Dabei habe es ihm vor allem Kokain angetan, bei harten Drogen sei Sido zudem in einen Drogen-Sex-Kreislauf gekommen.