Ohne diesen Mann geht beim Weltcup Montafon nichts

Manfred Thöny baut mit seinem Pisten-Bully die Rennstrecke beim Weltcup Montafon. In den letzten 14 Tagen hat er viele Stunden am Berg verbracht.

Schönster Sonnenschein im Grasjoch. Skifahrer stürmen in die Hochalpila-Bahn, um die perfekten Pistenverhältnisse im Skigebiet so richtig auszunutzen. Einige finden sich schon auf der Grasjoch-Hütte ein. Und andere sind vollkommen im Arbeitsfieber. Die letzten Vorbereitungen für den Snowboard-Cross-Weltcup am Wochenende laufen, während die ersten Athleten schon für Test- und Trainingsfahrten vor Ort sind. Viele Helferinnen und Helfer schießen den Hang am Freda-Sessellift hinunter und erledigen ihre Aufgaben - entweder mit Ski und Snowboards, wie etwa das "Rutscher-Team", oder auch per Skidoo oder Pistenraupe.