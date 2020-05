Ohne den Langzeitcoach geht in Meiningen gar nichts

Enes Cavkic betreut den Oberländer Klub noch eine Saison

Selbstverständlich für Enes Cavkic (53) auch in der Saison 2020/2021 Trainer von Landesligist SK CHT Austria Meiningen zu bleiben. Fast drei Jahrzehnte, davon mehr als zwanzig Jahre Coach des Oberländer-Klub und fast ein Jahrzehnt als Spieler in Meiningen. Cavkic ist der mit Abstand längstdienende Trainer eines Amateurklubs im Vorarlberger Amateurfußball. Der Bosnier ist seit 1992 in Meiningen und war nur ein halbes Jahr in Frastanz als Spieler tätig und eine halbe Saison Cotrainer der Akademie Unter-17-Mannschaft.