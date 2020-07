Ohne Daten gibt es keine Zulassung auf die Gastra

Der Start in die Eliteliga Vorarlberg zwischen RW Rankweil und VfB Hohenems geht mit großen Sicherheitsvorkehrungen über die Bühne

Laut Covid 19 Verordnung ergeben sich folgende Regelungen für unsere Besucher:



1. Kein Besuch des Spiels bei Anzeichen einer Erkrankung

2. Frühe Anreise zum Spiel um Menschenansammlungen vor dem Eingang zu vermeiden

3. Angabe von vollständigem Namen und Telefonnummer, ersatzweise Email Adresse, am Eingang zum Stadion. Wir weisen darauf hin dass wir ohne Daten keinen Einlass gewähren können! (Aufgrund der Covid 19 Situation werden alle Daten erfasst, und nach 30 Tagen wieder gelöscht)

4. ACHTUNG, das ist eine reine Sitzplatzveranstaltung! Wir bitten jeden Zuschauer sich auf den zugewiesenen Sitzplatz zu setzen. Es gibt keine Stehplätze!

5. Es gibt eine begrenzte Anzahl an Plätzen (ca. 550)

6. Grundsätzlich ist der 1-Meter Abstand überall einzuhalten



Wir appellieren an die Vernunft aller Besucher, diese Regeln zu beherzigen, damit wir unseren schönen Sport auch weiterhin genießen dürfen. Jedem Einzelnen muss bewusst sein, dass sein Handeln zu einem zweiten Abbruch der Meisterschaft führen kann! Deswegen, im Sinne des Sports, seid Vorbilder füreinander und unterstützt die freiwilligen Helfer um einen schönen Fußballnachmittag zu genießen!