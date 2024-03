ÖHB-Team verliert Auftakt bei Olympia-Qualifikationsturnier

Gegen Kroatien setzte es für die rot-weiß-roten Handballer eine 29:35-Niederlage.

Österreichs Handballer konnten bekanntlich bei der Europameisterschaft vor zwei Monaten in Deutschland für Furore sorgen und entfachten in heimischen Gefilden eine Handball-Euphorie. Nun möchten sich Wagner & Co beim Olympia-Qualifikationsturnier in Hannover das Ticket für Paris 2024 sichern. Gegner sind Kroatien, Deutschland und Algerien, die Top zwei Teams werden bei den Olympischen Sommerspielen am Start sein.

Guter Beginn

Zum Auftakt ging es gegen Kroatien, beim Gruppengegner der EM übernahm erst vor wenigen Tagen mit Dagur Sigurdsson ein neuer Teamchef. Der Start in die Partie verlief aus rot-weiß-roter Sicht überaus positiv, schnell lag die ÖHB-Sieben mit 5:1 in Front. Nach diesen Anlaufschwierigkeiten fanden die Kroaten in weiterer Folge aber besser in die Partie, beim Stand von 16:16 ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Kroaten nutzen Schwächephase

So positiv der Start in das Spiel war, so verliefen die zweiten 30 Minuten wenig erfreulich. Die Kroaten gingen beim Stand von 18:17 zum ersten Mal an diesem Abend überhaupt in Führung, danach endete aber fast jeder Angriff in einem erfolgreichen Abschluss. Auch ein Timeout von Teamchef Ales Pajovic bei einem Rückstand von fünf Toren (21:26) zeigte nicht die erhoffte Wirkung.