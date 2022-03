Öffentlicher Verkehr nimmt regulären Fahrplan wieder auf

Mit dem Ende der Corona-Maßnahmen wird auch das Fahrplan-Angebot in Vorarlberg wieder komplett hochgefahren.

Am Samstag, 5. März, enden in Österreich viele Corona-Maßnahmen. Unter anderem wird die allgemeine Sperrstunde aufgehoben und die Nachtgastronomie nimmt ihren Betrieb wieder auf. Weitestgehend alle Busse und Bahnen in Vorarlberg kehren daher zum regulären Fahrplan zurück und sind auch nachts wieder unterwegs. "Bus und Bahn fahren nun sowohl tagsüber als auch in der Nacht wieder nach Fahrplan", freut sich Mobilitätslandesrat Johannes Rauch. Das Tragen einer FFP2-Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt allerdings weiterhin verpflichtend – zum Schutz aller, die in den