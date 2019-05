Offensivspektakel sah auf der Gastra keinen Sieger

RW Rankweil und Lauterach trennten sich mit einem leistungsgerechten 3:3-Remis

RANKWEIL. Nicht umsonst sind der Siebente RW Rankweil und das Drittplatzierte Lauterach die beiden Torfabriken in der Vorarlbergliga. Beide ehemaligen Regionalligaklubs erzielen pro Spiel im Schnitt zweieinhalb Treffer und sollten schon aufgrund der modernen Spielweise der neuen Eliteliga Vorarlberg angehören. Bei winterlichen Temperaturen boten die Spitzenteams in der Vorarlbergliga den 300 Fans auf der Rankweiler Gastra ein wahres Offensivspektakel. Am Ende gab es sechs Tore, jede Menge Chancen hüben wie drüben und keinen Sieger. „Trotz der Personalnot bleiben wir im Rennen um einen Eliteliga-Startplatz. Wir hätten es uns auch verdient in der höchsten Liga des Landes im Sommer zu spielen. Den Heimsieg verschenkte meine Mannschaft in der ersten Hälfte mit vielen vergebenen Hochkarätern“, sagt Rankweil Trainer Stipo Palinic. Ausgerechnet Comebacker Dominik Grasser war es, der mit einem Sonntagsschuss ins linke Kreuzeck in der 96. Minute den Ranklern wenigstens einen Punkt rettete. Mit dem Abpfiff gelang dem Innenverteidiger der 3:3-Ausgleichstreffer für die Hausherren. Nicht nur Dominik Grasser spielte trotz Schmerzen, auch Lauterach Standardspezialist Sebastian Beer schlüpfte seit vielen Monaten Pause wieder ins Dress der Elf um Trainer Thomas Bayr. Die Trendwende nach der Negativserie mit fünf sieglosen Meisterschaftsspielen blieb bei Rankweil und Lauterach aus. Die Gäste ohne Kapitän Christoph Fleisch, Torjäger Elvis Alibabic und Gallus Huber erwischten den besseren Start und gingen durch Tobias Dür früh in Front (9.). Matthias Flatz mit einem Traum-Kpfball (21.) und der quirlige Matthias Bechter (73.) drehten die Partie. Lauterach schlug zurück und Sanih Musah aus spitzem Winkel (79.) und der zweite Treffer von Youngster Tobias Dür (95.) sah Lauterach wieder vorne. Rankweil leistete sich den Luxus durch Matthias Bechter (16.), Fabian Koch (26./34.) und Matthias Flatz (34.) schon in den ersten 45 Minuten Topchancen auszulassen. Und als die treuen RW-Anhänger schon mit einer Heimniederlage rechneten, war der großgewachsene Defensivkünstler Dominik Grasser zur Stelle. Lauterach will nun im Heimspiel gegen Höchst endlich auf die Siegerstraße zurück. Rankweil hat den schweren Gang nach Röthis im Vorderlandderby vor sich.