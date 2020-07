Offensivspektakel auf der Rankweiler Gastra

Jubilar FC RW Rankweil hofft auf sportlich bessere Zeiten als im Herbst

Als Tabellenschlusslicht wäre der Jubilar FC RW Rankweil (100-Jahr Jubiläum) in das Abstiegs Play-off im ersten Jahr der VN.at Eliteliga Vorarlberg im Frühjahr 2020 gegangen. Allerdings haben die Rot-Weißen im Herbstdurchgang in allen achtzehn Meisterschaftsspielen mit einer Rumpftruppe antreten müssen und die personellen Schwierigkeiten waren riesengroß. Ständig fehlten zwischen sechs und neun wichtige Kaderspieler aufgrund langen Verletzungen.

In der neuen Meisterschaft 2020/2021 ist das völlig anders. Bis auf Mathias Bechter (schulische Gründe im Ausland) stehen Trainer Stipo Palinic alle Kaderspieler wieder zur Verfügung. „Wir können in der Eliteliga alle Gegner schlagen. Es kann auch viel Negatives passieren, aber sogar in der oberen Tabellenhälfte kann man mitwirken. Wir haben schon Qualität im Team. Ein Abstieg wäre für meine Mannschaft sehr schade, weil speziell in der Offensivabteilung für diese Leistungsstufe Klassespieler für ein Spektakel sorgen können. Uns fehlt die Konstanz und eine starke Abwehr“, so der 58-jährige Kroate, der schon dreieinhalb Jahre auf der Betreuerbank auf der Gastra Platz nimmt.