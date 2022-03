Offensivkicker zeigten sich in Torlaune - neuer Leader

In der Fußball Vorarlbergliga spitzt sich der Auf- und Abstiegskampf noch mehr zu.

Schon nach dem zweiten Spieltag im Frühjahr spitzt sich der Aufstiegs- und Abstiegskampf regelrecht zu. Von den Anwärtern auf einen Aufstieg in die VN.at Eliteliga hat einzig und allein die Altach Juniors drei Punkte geholt. Die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler siegte erwartungsgemäß mit den neuen angetretenen Profispielern Tormann Jakob Odehnal, Philipp Netzer, Lukas Parger, Marco Meilinger, Johannes Tartarotti, Noah Bitsche, Lars Nussbaumer und Leitfigur Boris Prokopic in Alberschwende klar mit 3:0 und sind nun schon Tabellendritter. Marco Meilinger wurde ausgeschlossen. Damit gab Alberschwende die Spitzenposition wieder an Lochau ab. Die Leiblachtaler schafften im Heimspiel gegen den Nachzügler Schruns nur ein 2:2-Remis. Am kommenden Sonntag kommt es in der Cashpoint-Arena zum Hit Altach Juniors gegen Lochau. Das Stadion an der Holzstraße bleibt das Publikumsmagnet in dieser Leistungsstufe. 800 Zuschauer sahen die 0:1-Niederlage der Truppe von Trainer Philipp Hagspiel gegen Andelsbuch. Wichtige Auswärtssiege feierten die abstiegsbedrohten Oberländerklubs Ludesch (2:1 in Hörbranz), Meiningen (2:1 in Göfis) und Schlusslicht Feldkirch (5:3 in Höchst). Für die Montfortstädter war es erst der zweite Saisonerfolg, die Elf von Coach Akram Abdalla gab aber nun ein kräftiges Lebenszeichen, nur noch sieben Zähler fehlen auf einen Nichtabstiegsplatz.