Offener Kühlschrank für Rankweil

Die SPÖ Rankweil setzt sich in der Marktgemeinde für die Lebensmittelverschwendung ein.

RANKWEIL. Die SPÖ Rankweil will in der Marktgemeinde Rankweil die Lebensmittelverschwendung erfolgreich bekämpfen. „Ich möchte, dass auch Rankweil nun aktiv wird und etwas in dieser Herzensangelegenheit schnellstens unternimmt“, sagt SPÖ Rankweil Gemeindevertreterin Vera Köpruner. Sie fordert die Verantwortlichen der Marktgemeinde auf, hier mitzumachen und damit einen Beitrag zu leisten, um noch genießbare Lebensmittel vor der Vernichtung zu retten. Köpruner machte den Offenen Kühlschrank“ im Umweltausschuss der Marktgemeinde zum Thema und stieß damit durchaus auf offene Ohren. Kaufen wir zu viel Lebensmittel ein, landet das, was übrigbleibt, oft im Müll. Das müsste nicht sein. Etliche Gemeinden des Landes haben deshalb das Projekt „Offener Kühlschrank – Lebensmittel sind kostbar“ gestartet. Und es wurde zu einer Erfolgsgeschichte. Allein in Dornbirn, wo der erste Offene Kühlschrank installiert wurde, gibt es inzwischen bereits vier. Am Rankweiler Marktplatz gibt es schon seit längerer Zeit mit dem Offenen Bücherschrank eine gute Nutzung. Ähnlich diesem Motto „Nimm und bring“ könnte man überschüssige, noch genussfähige Lebensmittel in den Kühlschrank legen. Wer Bedarf hat, hat die Möglichkeit sie dort frei zu entnehmen.



Als nächste Schritte zum Thema Offener Kühlschrank sollen nun offene Fragen wie Standort, Finanzierung, die Betreuung der Kühlschränke geklärt werden.

Personen, die interessiert und eventuell bereit sind, an diesem Projekt mitzuarbeiten, werden gebeten, sich unter der Mailadresse mail@spoe-rankweil.at oder telefonisch unter 0664 5727349 zu melden.VN-TK