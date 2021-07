Offene Türen bei Finanzverwaltung Vorderwald

Viele Besucher nützten die Gelegenheit für Einblicke in die neuen Räumlichkeiten.

Krumbach. Die Finanzverwaltung Vorderwald wurde am 1. Juni 2021 gegründet und hat ihre Arbeit aufgenommen. Die neun Vorderwälder Gemeinden Doren, Hittisau, Krumbach, Langen, Langenegg, Lingenau, Riefensberg, Sibratsgfäll und Sulzberg bündeln in dem neu gegründeten Gemeindeverband ihre Kompetenzen im Bereich der Finanz- und Personalagenden. Zwischenzeitlich wurden die neu errichteten Büroräumlichkeiten im 2. Obergeschoss des Krumbacher Gemeindehauses bezogen und in Betrieb genommen.

Für die Mitgliedsgemeinden Doren, Hittisau, Krumbach, Langen bei Bregenz, Langenegg, Lingenau, Riefensberg, Sibratsgfäll und Sulzberg erbringt der neue Gemeindeverband wichtige Aufgaben. Dazu zählen die Bereiche Strategisches Finanzmanagement, Buchhaltung/Rechnungswesen, Steuern und Abgaben, Förderwesen und Personalverwaltung. „Dieser Schritt der Kompetenzbündelung ist besonders in Zeiten knapper werdender Budgetmittel sowie weitreichender Veränderungen in den Bestimmungen zur Voranschlags- und Rechnungsabschlusserstellung ein Gebot der Stunde“, betonte Obmann Egmont Schwärzler. An der Budgethoheit der einzelnen Gemeinden ändert sich durch die Kooperation nichts. ME