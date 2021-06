Offene Jugendarbeit OJA Leiblachtal

Zeit und Raum zur Entfaltung bieten – Lebenswert leben im Leiblachtal

Das aktive Team der Offenen Jugendarbeit Leiblachtal (OJA) ist für Jugendliche zwischen 10 – 25 Jahren bei allen Fragen und Problemen da. Die studierten Sozialarbeiter Stefan Welte (Leiter) und Martin Brecher (Stellvertreter), Psychologin Agustina Hansen, Praktikantin in Ausbildung Svenja Hesselaar sowie Schulhund in Ausbildung May setzen sich engagiert für Jugendliche und deren Anliegen ein.

Im Jugendtreff .dot in Hörbranz findet jeden Dienstag und Donnerstag zwischen 16.00 und 19.00 Uhr, in Lochauer Caramba immer Mittwoch von 16.00 bis 20.00 Uhr und Freitags von 16.00 bis 21.00 Uhr während der Schulzeit der „offene“ Betrieb statt. Hier können alle interessierten Jugendlichen, egal welcher Herkunft, Religion, Hautfarbe oder Einschränkung in gemütlicher Atmosphäre und ungestört verweilen. Ohne Anwesenheits- oder Mitgliedschaftspflicht kann freiwillig und kostenlos eine Mischung aus Fun und Lernen genutzt werden.

Hier kann man zusammen spielen, chillen und über alle Themen diskutieren. Es besteht kein Konsumzwang oder Eintrittsgebühr. Gerade das Caramba in Lochau präsentiert sich mit seiner Ausstattung und seinem coolen Aussehen eher als „Lokal für Jugendliche“. Neben den Freizeitangeboten wie PlayStation, Tischfußball -, Billardtisch und DJ- Pult bietet der Raum auch die Möglichkeit, Partys und Workshops zu veranstalten. Viele Jugendliche nutzen das Angebot um ihre Zeit hier zu verbringen und können alleine oder mit Freunden kommen.

Die Heranwachsenden können im geschützten Rahmen Ruhe finden und entspannen oder in Kontakt mit gleichaltrigen treten. Wer Lust hat, kann auch mitarbeiten und sich und seine Fähigkeiten einbringen und erweitern. Immer ist ein Mitarbeiter des OJA -Teams vor Ort und steht als persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Die ausgebildeten Jugendarbeiter haben ein offenes Ohr für alle jugendtypischen Anliegen und Fragen und sorgen, wenn gewünscht, für Unterstützung und nützliche Kontakte. Oft bietet die OJA Leiblachtal auch vielfältige Projekte zur Freizeitgestaltung an. So standen schon ein Graffiti-workshop, Basteln, Malen und Sportaktivitäten wie zb. Fußball, Völkerball und vieles mehr auf dem Plan. Gemeinsam Kochen, Musik hören oder einfach miteinander Gespräche führen, runden das Programm ab.

Eine weitere Möglichkeit mit dem OJA-Team in Kontakt zu kommen sind zum einen die Pausenhöfe der Schulen in Lochau und Hörbranz. Wenn OJA-Hund May den Schulplatz betritt, ist meist schnell Kontakt geknüpft. Mit ihrer engagierten Beziehungsarbeit schafft das OJA-Team die Möglichkeit auf die Fragen der Jugendlichen, wie Mobbing, private Probleme oder Unstimmigkeiten zwischen Schülern und Lehrern, einzugehen. Zum anderen sind die OJA-Mitarbeiter auch mobil unterwegs.

Die Mobile Jugendarbeit findet in den Sommermonaten in den Gemeinden Lochau und Hörbranz statt. Die JugendarbeiterInnen suchen öffentliche Plätze auf, an denen sich die Jugendlichen aufhalten und können so Jugendliche erreichen, die von anderen Institutionen nicht erreicht werden. Die Mobile Jugendarbeit findet auch dann statt, wenn sich Probleme mit dem Auftreten von Jugendgruppen im öffentlichen Raum oder mit Privatpersonen ergeben sollten.

Die Jugendarbeit von Leiter Stefan Welte, Stellvertreter Martin Brecher, Psychologin Agustina Hansen und Praktikantin in Ausbildung Svenja Hesselaar folgt in ihrer Richtung den Interessen der Jugendlichen. Sie sind konfrontiert mit den Fragen und Problemen der Jugendlichen. Beziehungsfähigkeit und Beziehungsarbeit sind gefragt. Als Vermittler/In zwischen Cliquen von Jugendlichen oder zwischen Jugendlichen und Erwachsenen können die Mitarbeiter oft das Verständnis für die Bedürfnisse der jugendlichen Gruppierungen erhöhen.

Die Offene Jugendarbeit OJA Leiblachtal ist ein Arbeitszweig des Vereins Sozialsprengel Leiblachtal.

Der Verein wird von den fünf Leiblachtalgemeinden Hörbranz, Lochau, Eichenberg, Möggers und Hohenweiler geführt. Obmann ist Dr. Elmar Marent und der Geschäftsführer ist Michael Piazzi. Das Hauptbüro in Hörbranz und sein Nebenbüro im Gemeindeamt Lochau stehen für Auskünfte gerne zur Verfügung.

Büro Sozialsprengel office@sozialsprengel.org

oder +43 5573 85550

Kontakt OJA Leiblachtal

Stefan Welte (Leiter): 0664 5462895