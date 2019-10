ÖVP wächst deutlich und liegt in Mellau weiter auf dem ersten Platz

Nummer eins in Mellau ist auch 2019 die ÖVP. Das deutliche Plus von 5,79 Prozentpunkten auf 56,85 Prozent stärkte dabei die Volkspartei noch weiter. So wie bei der letzten Wahl auf Platz zwei liegt die FPÖ mit 15,42 Prozent. Gegenüber der Landtagswahl 2014 ist das allerdings ein drastischer Rückgang um 13,76 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 41,43 Prozentpunkten groß. 11,61 Prozent der Wähler erreichten die NEOS. Die Pinken heimsten zusätzliche 4,62 Prozentpunkte ein.

Viertstärkste Partei in Mellau wurden die Grünen, die um 0,94 Prozentpunkte auf 11,27 Prozent nur leicht wuchsen. Die SPÖ blieb so gut wie gleich, die Sozialdemokraten erlangten 1,73 Prozent. Die übrigen kandidierenden Listen erzielten insgesamt 3,12 Prozent. In Mellau waren 928 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung betrug 62,28 Prozent, 578 Stimmen wurden abgegeben, 577 waren gültig.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.