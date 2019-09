ÖVP wächst deutlich und liegt in Fontanella weiter auf dem ersten Platz

Nummer eins in Fontanella ist auch 2019 die ÖVP. Die Volkspartei erzielte 83,48 Prozent - das ist um 9,8 Prozentpunkte deutlich mehr als 2017. Mit einem deutlichen Abstand von 76,09 Prozentpunkten liegen dahinter die NEOS, die auf 7,39 Prozent kamen (plus 1,32 Prozentpunkte). 6,52 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen stark um 8,05 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Nummer vier in Fontanella wurden die Grünen. Das Minus von 1,13 Prozentpunkten bedeutet einen Rückgang auf 1,3 Prozent für die Ökopartei. Gleichstand herrscht auf dem fünften Platz für drei Parteien, nämlich die KPÖ, die Liste JETZT und die SPÖ mit 0,43 Prozent. Für die Kommunisten war dies kaum eine Veränderung, die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz blieb ebenfalls fast stabil. Die SPÖ verlor 1,59 Prozentpunkte. Auf den letzten Plätzen geben sich- ohne eine einzige Stimme - die GILT und der "Wandel" ein Stelldichein. Die Wahlbeteiligung in Fontanella war mit 68,34 Prozent hoch: Von den 231 abgegebenen Stimmen waren 230 gültig. Insgesamt waren in der Vorarlberger Gemeinde 338 Personen wahlberechtigt.