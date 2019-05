# ÖVP übernimmt Führung in Stetten In Stetten hat die ÖVP die SPÖ vom ersten Stockerplatz gestoßen. Die Volkspartei, 2014 auf Platz 2, erzielte 34.89 Prozent, das ist - ganz unbeeindruckt vom anstehenden Misstrauensantrag gegen Bundes-Chef Sebastian Kurz - ein massiver Zuwachs von 10,37 Prozentpunkt. An zweiter Stelle liegt nun die SPÖ, die 26.69 Prozent erreichte und um 4 Prozentpunkte abrutschte. Die FPÖ überzeugte in Stetten 18.49 Prozent der Wähler - eine Verbesserung um 1,01 Prozentpunkt.

Dahinter folgen die Grünen: Die Ökopartei baute minus 0,53

Prozentpunkt auf 10.77 Prozent ab, das brachte Platz vier. Die NEOS

verloren 1,39 Prozentpunkt, die liberale Oppositionspartei kam auf

8.84 Prozent. EUROPA Jetzt schaffte beim ersten Antreten mit 0.32

Prozent den sechsten Platz. mit 0 Prozent.

Die Wahlbeteiligung in Stetten betrug 59,01 Prozent: 622 Stimmen

wurden gezählt.

Dieser Text wurde im Rahmen eines Prototypen der APA – Austria

Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen)

automatisiert erstellt.

ELP0323 2019-05-26/23:29