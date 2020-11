ÖVP-Khol-Sager: "Rendi-Wagner eine auflegen"

Der ehemalige VP-Nationalratspräsident Andreas Khol hat sich nach heftiger Kritik bei SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner entschuldigt und seine Aussage zurückgenommen.

Er habe seine in einem Interview getätigte Aussage weder sexistisch noch als Verharmlosung von Gewalt gemeint, so Khol, der über die SPÖ-Chefin gesagt hatte: "Also als erstes, die Pamela Rendi-Wagner hat danach gerufen, ihr eine aufzulegen."

"Offenbar im Ton vergriffen"

Er habe sich aber "offenbar im Ton vergriffen", so Khol. "Ich bedauere zutiefst, sollte ich die Gefühle von Frau Rendi-Wagner verletzt oder sie in ihrer Person herabgewürdigt haben und ziehe diese Äußerung hiermit zurück."

Das war die PK von Rendi-Wagner

In einer PK am Sonntag übte die SPÖ-Chefin Kritik an den am Vortag verkündeten Corona-Maßnahmen der Bundesregierung.