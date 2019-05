# ÖVP in Weiten weiter auf Platz eins In Weiten hat die ÖVP den ersten Platz trotz Stagnation behauptet. Die Volkspartei, die zuletzt ihrer Regierungsbeteiligung auf Bundesebene verlustig ging, erzielte 56.58 Prozent. Im Vergleich mit der EU-Wahl 2014 bedeutet das so gut wie keine Veränderung. Platz zwei ging an die FPÖ, die 17.9 Prozent erreichte und demnach um 3,19 Prozentpunkt wuchs. Die SPÖ versammelte in Weiten 13.58 Prozent der Wähler hinter sich, was dem Ergebnis vor fünf Jahren nahezu entspricht und Platz drei bedeutet.

Dahinter folgen die NEOS: Die liberale Oppositionspartei gewann

1,81 Prozentpunkt auf 5.35 Prozent (vierter Platz). Die Grünen

blieben so gut wie gleich, die Ökopartei kam auf 4.53 Prozent. Für

den Neueinsteiger EUROPA Jetzt brachte der Sonntag mit 1.03 Prozent

den sechsten Platz. mit 1.03 Prozent.

Die Wahlbeteiligung in Weiten betrug 54,74 Prozent: 486 Stimmen

wurden abgegeben.

Dieser Text wurde im Rahmen eines Prototypen der APA – Austria

Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen)

automatisiert erstellt.

ELP0543 2019-05-26/23:33