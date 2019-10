ÖVP in Gaißau mit Plus weiter auf Platz eins

Die ÖVP bleibt in Gaißau bei der Landtagswahl 2019 auf Platz eins. Die Volkspartei erzielte 45,93 Prozent - das ist ein Zuwachs um 3,07 Prozentpunkte. Rang zwei ging wieder an die FPÖ, mit 14,25 Prozent. Gegenüber der Landtagswahl 2014 verloren die Freiheitlichen damit aber drastisch um 14,56 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 31,68 Prozentpunkten groß. 14,12 Prozent der Wähler erreichten die Grünen. Die Ökopartei geht um 2,12 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2019 hervor.

Nummer vier in Gaißau wurde die SPÖ, die um 1,74 Prozentpunkte auf 9,54 Prozent wuchs. Die NEOS steigerten sich um 0,96 Prozentpunkte: 8,4 Prozent bedeuten ein mäßiges Plus. Die übrigen Parteien kamen gemeinsam auf 7,76 Prozent. In Gaißau waren 1 309 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung betrug 60,2 Prozent, 788 Stimmen wurden abgegeben, 786 waren gültig.