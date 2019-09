ÖVP in Bildstein mit starken Zugewinnen weiter auf Platz eins

Die ÖVP bleibt in Bildstein bei der Nationalratswahl 2019 auf Platz eins. Mit 55,46 Prozent wuchs die Volkspartei stark um 9,69 Prozentpunkte. Platz zwei ging wieder an die FPÖ, für die es 14,85 Prozent gab. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Freiheitlichen damit aber drastisch um 13,01 Prozentpunkte. Mit 40,61 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 11,2 Prozent der Wähler erreichten die NEOS. Damit verbesserte sich die liberale Oppositionspartei um 3,49 Prozentpunkte.

Dahinter landete mit 0,84 Prozent stabil die GILT (2019 nur in Tirol und Vorarlberg am Start). Auf den letzten Plätzen geben sich die KPÖ sowie der "Wandel" mit je 0,28 Prozent ein Stelldichein. Die Wahlbeteiligung in Bildstein betrug 61,11 Prozent: Von den 363 abgegebenen Stimmen waren 357 gültig. Insgesamt waren in der Vorarlberger Gemeinde 594 Personen wahlberechtigt.