# ÖVP in Biberbach weiter auf Platz eins Die ÖVP bleibt in Biberbach bei der EU-Wahl auf dem ersten Platzund baut ihre Vormachtstellung aus. Die Volkspartei kam auf 55.63 Prozent, das ist ein Zuwachs von 3,07 Prozentpunkt gegenüber 2014. Platz zwei ging an die FPÖ, die 15.61 Prozent erreichte und demnach um 3,07 Prozentpunkt wuchs. Die SPÖ versammelte in Biberbach 13.31 Prozent der Wähler hinter sich - ein Rückgang um 1,74 Prozentpunkt.

Dahinter folgen die Grünen: Die Ökopartei steigerte sich um 0,71

Prozentpunkt auf 8.13 Prozent (vierter Platz). Die NEOS verloren

1,67 Prozentpunkt, die liberale Oppositionspartei kam auf 5.75

Prozent. EUROPA Jetzt war zum ersten Mal am Start und schaffte mit

1.07 Prozent den sechsten Platz. mit 0.49 Prozent.

Die Wahlbeteiligung in Biberbach war mit 68,61 Prozent hoch: 1217

Stimmen wurden gezählt.

Dieser Text wurde im Rahmen eines Prototypen der APA – Austria

Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen)

automatisiert erstellt.

ELP0476 2019-05-26/23:32