ÖVP in Bezau mit Plus weiter auf Platz eins

Die ÖVP bleibt in Bezau bei der Landtagswahl 2019 auf Platz eins. Das leichte Plus von 0,9 Prozentpunkten auf 61,43 Prozent stärkte dabei die Volkspartei noch weiter. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 45,06 Prozentpunkten an die Grünen mit 16,37 Prozent (plus 3,72 Prozentpunkte). 7,8 Prozent der Wähler überzeugte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen stark um 9,81 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Nummer vier in Bezau wurden die NEOS, die um einen Prozentpunkt auf 7,58 Prozent nur leicht wuchsen. Die SPÖ blieb so gut wie gleich, die Sozialdemokraten erlangten 2,53 Prozent. Die übrigen Parteien kamen gemeinsam auf 4,29 Prozent. In Bezau waren 1 399 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 65,55 Prozent hoch, von den 917 abgegebenen Stimmen waren 910 gültig.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.