ÖVP erreicht in Thüringen zusätzliche Wähler und bleibt vorn

Die ÖVP hat in Thüringen ihren Spitzenplatz verteidigt. Mit 46,89 Prozent wuchs die Volkspartei um 1,55 Prozentpunkte. Platz zwei ging an die Grünen, die auf 16,96 Prozent kamen. Für die Ökopartei gab es also kaum Bewegung. Beachtliche 29,93 Prozentpunkte trennen sie von der Nummer eins. 12,79 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen stark um 5,22 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Nummer vier in Thüringen wurde die SPÖ, die um 1,15 Prozentpunkte auf 8,97 Prozent wuchs und vom fünften Platz aufrückte. Die NEOS blieben so gut wie gleich, die Pinken erlangten 8,44 Prozent. Die übrigen kandidierenden Listen erzielten insgesamt 5,95 Prozent. In Thüringen waren 1 595 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 70,85 Prozent hoch, 1 130 Stimmen wurden abgegeben, 1 126 waren gültig.

