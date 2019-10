ÖVP erreicht in Raggal zusätzliche Wähler und bleibt vorn

Nummer eins in Raggal ist auch 2019 die ÖVP. Das Ergebnis von 69,26 Prozent bedeutet einen Zuwachs um 1,28 Prozentpunkte. Mit einem deutlichen Abstand von 59,15 Prozentpunkten liegen dahinter die Grünen, die auf 10,11 Prozent kamen (plus 2,63 Prozentpunkte). 7,79 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen stark um 5,1 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Nummer vier in Raggal wurden die NEOS. Das Minus von 0,54 Prozentpunkten markiert einen leichten Rückgang auf 6,11 Prozent für die Pinken. Die SPÖ blieb so gut wie gleich, die Sozialdemokraten erlangten 2,32 Prozent. Die Kleinparteien auf dem Stimmzettel bekamen 4,42 Prozent. In Raggal waren 632 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 75,16 Prozent sehr hoch, und keine einzige der 475 abgegebenen Stimmen war ungültig.