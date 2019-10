ÖVP erreicht in Bildstein zusätzliche Wähler und bleibt vorn

In Bildstein ist die ÖVP auch 2019 stärkste Partei. Die Volkspartei erzielte 57,03 Prozent - das ist um 1,1 Prozentpunkte mehr als 2014. Platz zwei ging wieder an die FPÖ, für die es 17,51 Prozent gab. Gegenüber der Landtagswahl 2014 verloren die Freiheitlichen damit aber erheblich um 6,97 Prozentpunkte. Mit 39,52 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 10,61 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen - sie hielten damit de facto den Stand von 2014.

Nummer vier in Bildstein wurden die NEOS, die um 3,08 Prozentpunkte auf 8,49 Prozent wuchsen. Die SPÖ steigerte sich um 0,89 Prozentpunkte: 4,24 Prozent bedeuten ein mäßiges Plus. Die übrigen Parteien kamen gemeinsam auf 2,13 Prozent. In Bildstein waren 593 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung betrug 64,25 Prozent, 381 Stimmen wurden abgegeben, 377 waren gültig.