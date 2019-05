# ÖVP erobert Platz eins in Stockerau In Stockerau hat die ÖVP die SPÖ vom ersten Stockerplatz gestoßen. Die Volkspartei, 2014 auf Platz 2, kam auf 34.86 Prozent, das istungeachtet des morgigen Misstrauensantrags ein sehr starkes Plus von 12,68 Prozentpunkt. An zweiter Stelle liegt nun die SPÖ, die 23.49 Prozent erreichte und mit minus 5,01 Prozentpunkt ordentlich abbaute. Die FPÖ versammelte in Stockerau 16.87 Prozent der Wähler hinter sich - ein Rückgang um 3,9 Prozentpunkt.

Dahinter liegen die Grünen: Die Ökopartei steigerte sich um 2,1

Prozentpunkt auf 15.13 Prozent (vierter Platz). Die NEOS verloren

0,68 Prozentpunkt, die liberale Oppositionspartei kam auf 7.8

Prozent. EUROPA Jetzt schaffte beim ersten Antreten mit 1.03 Prozent

den sechsten Platz. mit 0.82 Prozent.

Die Wahlbeteiligung in Stockerau betrug 53,07 Prozent: 6615

Stimmen wurden abgegeben.

Dieser Text wurde im Rahmen eines Prototypen der APA – Austria

Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen)

automatisiert erstellt.

ELP0322 2019-05-26/23:29