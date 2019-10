ÖVP bleibt stärkste Partei in Meiningen

In Meiningen hat die ÖVP den ersten Platz trotz Stagnation behauptet. Die Volkspartei erzielte 41,44 Prozent, damit blieb sie im Vergleich zu 2014 praktisch stabil. Auf dem zweiten Platz liegt erneut die FPÖ mit 16,67 Prozent. Gegenüber der Landtagswahl 2014 ist das allerdings ein erheblicher Rückgang um 9,38 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 24,77 Prozentpunkten groß. 16,44 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei um 1,63 Prozentpunkte.

Nummer vier in Meiningen wurde die SPÖ, die um 3,44 Prozentpunkte auf 12,16 Prozent wuchs. Die NEOS steigerten sich um 0,94 Prozentpunkte: 7,66 Prozent bedeuten ein mäßiges Plus. Die übrigen kandidierenden Listen erzielten insgesamt 5,64 Prozent. In Meiningen waren 1 567 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung betrug 56,8 Prozent, 890 Stimmen wurden abgegeben, 888 waren gültig.