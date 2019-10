ÖVP bleibt stärkste Partei in Höchst, Einbußen für FPÖ

Die ÖVP hat in Höchst ihren Spitzenplatz verteidigt. Mit 44,45 Prozent wuchs die Volkspartei um 4,89 Prozentpunkte. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 26,26 Prozentpunkten an die Grünen mit 18,19 Prozent (plus 1,61 Prozentpunkte). 14,16 Prozent der Wähler überzeugte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 14,95 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Nummer vier in Höchst wurden die NEOS, die um 3,06 Prozentpunkte auf 9,52 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Die SPÖ steigerte sich um 0,87 Prozentpunkte: 7,62 Prozent bedeuten ein mäßiges Plus. Die übrigen Parteien kamen gemeinsam auf 6,05 Prozent. In Höchst waren 5 635 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung betrug 58,15 Prozent, 3 277 Stimmen wurden abgegeben, 3 255 waren gültig.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.