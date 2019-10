ÖVP behauptet ersten Platz in Vandans, Verluste für FPÖ

Nummer eins in Vandans ist auch 2019 die ÖVP. Die Volkspartei erzielte 43,88 Prozent - das ist um 4,19 Prozentpunkte mehr als 2014. Auf dem zweiten Platz liegt erneut die FPÖ mit 21,86 Prozent. Gegenüber der Landtagswahl 2014 verloren die Freiheitlichen damit aber erheblich um 8,29 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 22,02 Prozentpunkten groß. 12,55 Prozent der Wähler erreichte die SPÖ. Damit verbesserten sich die Sozialdemokraten um 1,84 Prozentpunkte.

Nummer vier in Vandans wurden die Grünen, die um 1,83 Prozentpunkte auf 12,39 Prozent wuchsen. Die NEOS blieben so gut wie gleich, die Pinken erlangten 7,62 Prozent. Die übrigen Parteien kamen gemeinsam auf 1,69 Prozent. In Vandans waren 2 002 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 65,53 Prozent hoch, 1 312 Stimmen wurden abgegeben, 1 299 waren gültig.