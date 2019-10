ÖVP behauptet ersten Platz in Silbertal, Plus für NEOS

Silbertal bleibt in der Hand der ÖVP. Die Volkspartei erzielte 68,16 Prozent - das ist um 9,81 Prozentpunkte deutlich mehr als 2014. Platz zwei ging wieder an die FPÖ, für die es 16,33 Prozent gab. Gegenüber der Landtagswahl 2014 verloren die Freiheitlichen damit aber drastisch um 10,59 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 51,83 Prozentpunkten groß. 6,73 Prozent der Wähler erreichte die SPÖ - sie hielt damit de facto den Stand von 2014.

Nummer vier in Silbertal wurden die NEOS, die um 0,92 Prozentpunkte auf 3,67 Prozent nur leicht wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Die Grünen blieben so gut wie gleich, die Ökopartei erlangte 3,47 Prozent. Die übrigen kandidierenden Listen erzielten insgesamt 1,62 Prozent. In Silbertal waren 675 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 72,89 Prozent hoch, von den 492 abgegebenen Stimmen waren 490 gültig.