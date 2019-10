ÖVP behauptet ersten Platz in Satteins, Verluste für FPÖ

Satteins bleibt in der Hand der ÖVP. Das Ergebnis von 46,07 Prozent bedeutet einen Zuwachs um 1,11 Prozentpunkte. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 26,36 Prozentpunkten an die Grünen mit 19,71 Prozent (plus 3,56 Prozentpunkte). 14,86 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen stark um 7,22 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Nummer vier in Satteins wurde die SPÖ, deren Ergebnis sich mit 7,79 Prozent kaum veränderte. Die NEOS steigerten sich um 0,71 Prozentpunkte: 7,14 Prozent bedeuten Platz fünf. Die übrigen kandidierenden Listen erzielten insgesamt 4,42 Prozent. In Satteins waren 2 060 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 68,25 Prozent hoch, von den 1 406 abgegebenen Stimmen waren 1 400 gültig.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.