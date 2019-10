ÖVP behält in Schwarzach ersten Platz

In Schwarzach hat die ÖVP ihre Spitzenposition verteidigt. Das Ergebnis von 42,21 Prozent bedeutet einen Zuwachs um 2,26 Prozentpunkte. Weit dahinter liegen mit 20,6 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die Grünen, die auf 21,61 Prozent kamen (plus 1,92 Prozentpunkte). 13,24 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen stark um 9,41 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Nummer vier in Schwarzach wurden die NEOS, die um 3,58 Prozentpunkte auf 11,49 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Die SPÖ blieb so gut wie gleich, die Sozialdemokraten erlangten 8,16 Prozent. Die übrigen Parteien kamen gemeinsam auf 3,29 Prozent. In Schwarzach waren 2 810 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 67,47 Prozent hoch, 1 896 Stimmen wurden abgegeben, 1 888 waren gültig.