ÖVP behält in Andelsbuch ersten Platz

In Andelsbuch bleibt die ÖVP auf Platz eins. Die Volkspartei erzielte 61,03 Prozent. Das ist zwar um 0,84 Prozentpunkte weniger, genügte aber für den Erhalt der Spitzenposition. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 40,81 Prozentpunkten erneut an die Grünen mit 20,22 Prozent (plus 3,34 Prozentpunkte). 6,17 Prozent der Wähler überzeugten die NEOS - sie hielten damit de facto den Stand von 2014.

Nummer vier in Andelsbuch ist die FPÖ, die somit von Platz drei abstieg. Das Minus von 6,58 Prozentpunkten markiert einen starken Rückgang auf 5,94 Prozent für die Freiheitlichen. Die SPÖ blieb so gut wie gleich, die Sozialdemokraten erlangten 1,85 Prozent. Die übrigen Parteien kamen gemeinsam auf 4,78 Prozent. In Andelsbuch waren 1 862 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 70,14 Prozent hoch, von den 1 306 abgegebenen Stimmen waren 1 296 gültig.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.