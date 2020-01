Österreichweite Einbruchsserie mit über 100 Taten geklärt

Beamte des Landeskriminalamtes Vorarlberg konnten eine österreichweite Einbruchsserie klären.

Ein 49 Jahre alter Pole soll für 101 Einbruchsdiebstähle verantwortlich sein, bei denen an Schulen, Kindergärten und Feuerwehrhäusern in ganz Österreich ein Schaden von 150.000 Euro entstanden ist. Der Mann wurde nach Ermittlungen des Vorarlberger Landeskriminalamts in Tschechien festgenommen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der Mann ist geständig, er befindet sich in Untersuchungshaft.