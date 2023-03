Österreichs Handballer weiter auf EM-Kurs

Österreichs Handballer feierten auswärts in Deutschland einen 38:31-Sieg gegen die Ukraine und stehen somit kurz vor der Qualifikation für die EM.

Nach jeweils einem Sieg gegen Rumänien und die Färöer Inseln wollte das Österreichische Handball Nationalteam mit zwei Siegen in den Duellen gegen die Ukraine die Qualifikation für die Europameisterschaft fixieren. Das erste Duell ging aufgrund des Krieges in der Ukraine heute in Deutschland über die Bühne. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzten sich die Österreicher ab dem 5:5 Punkt für Punkt ab und erspielten sich bis zur Pause eine komfortable 18:13-Halbzeitführung.

In der zweiten Halbzeit kontrollierten Weber und Co. das Spiel souverän, hielten die Ukraine stets deutlich auf Abstand und bauten den Vorsprung noch weiter aus. Am Ende feierte man einen klaren 38:31-Sieg und kann somit im Rückspiel am Samstag in Linz bereits vorzeitig die Qualifikation für die Europameisterschaft fixieren. Bester Werfer war Tobias Wagner mit 8 Toren.