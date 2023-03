Österreichs Handballer fixieren EM-Teilnahme

Danke eines hart erkämpften 31:28-Heimsieges gegen die Ukraine fixierten Österreichs Handballer frühzeitig die Teilnahme an der Europameisterschaft 2024.

Nach dem Erfolg gegen die Ukraine beim Spiel in Deutschland am Donnerstag hatte das Österreichische Nationalteam heute in Linz die Chance, die Qualifikation für die Europameisterschaft zu fixieren. Gegner war wieder die Ukraine. Doch das Spiel lief in der ersten Halbzeit nicht wie erhofft. Die Gäste zeigten sich angeführt von einem starken Torhüter deutlich verbessert und setzten sich nach einer ausgeglichenen Anfangsphase etwas ab. Kurz vor dem Ende hatte Österreich beim Stand von 11:12 per 7-Meter die Chance auf den Ausgleich. Doch Frimmel scheiterte am Ukrainischen Schlussmann. Auf der anderen Seite setzte sich die Ukraine noch einmal auf 11:14 ab.