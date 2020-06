Österreichs erste Autokino-Hochzeit: Etwas andere Hochzeit in Dornbirn

Am Samstag fand Österreichs erste Autokino-Hochzeit statt. VOL.AT war vor Ort und sprach mit der Organisatorin, dem Brautpaar und Gästen.

Das Messequartier in Dornbirn wurde am Samstag Zeuge eines ganz besonderen ersten Males. Angelina und Manuel feierten gemeinsam mit Freunden und Familie, sowie Interessierten aus ganz Vorarlberg, eine freie Trauung mit Poetry Slam und Catering. Das Besondere daran: Es handelte sich dabei um Österreichs erste Autokino-Hochzeit.

Das Event wurde organisiert von Gabi Micheluzzi von den Hochzeitsfeen und Lukas Wagner von WENAVI. Ein Kollektiv von zwanzig Unternehmen aus der Event-Branche arbeitete ehrenamtlich an der Umsetzung, um ein Zeichen in der Corona-Krise zu setzen und aufzuzeigen, was in dieser Zeit möglich ist.