Österreichischer Buchpreis wird zum dritten Mal verliehen

Am Montagabend wird im Kasino am Schwarzenbergplatz der Österreichische Buchpreis zum dritten Mal verliehen. Zur Auswahl stehen heuer Josef Winkler ("Lass dich heimgeigen, Vater oder Den Tod ins Herz mir schreibe"), Daniel Wisser ("Königin der Berge"), Milena Michiko Flasar ("Herr Kato spielt Familie"), Gerhard Jäger ("All die Nacht über uns") und Heinrich Steinfest ("Die Büglerin").

Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert und ging im Vorjahr an Eva Menasse. Für den gleichzeitig vergebenen und mit 10.000 Euro dotierten Debütpreis sind Ljuba Arnautovic (“Im Verborgenen”), David Fuchs (“Bevor wir verschwinden”) und Marie Gamillscheg (“Alles was glänzt”) nominiert.