Österreicher setzen weiter auf klassische Sparformen

Die Österreicher setzten beim Sparen auf Sicherheit. Klassische Sparformen seien auch heuer die häufigste Anlagevariante, obwohl damit reale Verluste erzielt werden, so die Bank Austria.

Das Interesse an Wertpapierveranlagungen oder Immobilieninvestments ist allerdings höher als die tatsächliche Veranlagung des Ersparten in diese Bereiche, geht aus einer Umfrage im Auftrag der Bank hervor.

Sie zeige eine nach wie vor “weit verbreitete Schwellenangst bei Anlageformen, die attraktive Renditechancen bei einem gewissen Risiko versprechen”, so die Bank Austria am Mittwoch. Gewohnheit, Scheu vor Komplexität und potenzielle Verlustrisiken seien die Hauptbarrieren für die Geldanlage mit attraktiveren Renditechancen.

22 Prozent legen in “Betongold” an

60 Prozent der Befragten setzten auf traditionelle Spareinlagen, obwohl nur 42 Prozent Interesse daran zeigten. Immobilieninvestments hielten dagegen 45 Prozent für interessant, tatsächlich in “Betongold” anlegen könnten aber nur 22 Prozent. Wertpapiere stießen bei 24 Prozent auf Interesse, aber nur 16 Prozent investierten tatsächlich in Investmentfonds, Aktien & Co.